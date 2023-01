Auch viele Menschen aus Kevelaer nutzen die Einkaufsmöglichkeit in den Niederlanden „ Jan Linders “ wird zu „ Albert Heijn “

Die Filiale von „Jan Linders“ in Nieuw-Bergen gibt es künftig nicht mehr. Foto: René de Boer

Auch für viele Menschen aus Kevelaer ist die niederländische Supermarktkette „Jan Linders“ ein Begriff, denn unmittelbar hinter der Grenze gibt es in Wanssum und Nieuw-Bergen jeweils eine Filiale. Mitte Dezember sorgten die Jan-Linders-Supermärkte in den Niederlanden für Schlagzeilen, denn es wurde bekanntgegeben, dass die Kette ab 2023 als Franchisenehmer zum Marktführer „Albert Heijn“ wechselt.

Insgesamt 53 der 63 Jan-Linders-Filialen werden zu Albert-Heijn-Supermärkten umgebaut und umbenannt, elf Filialen werden verkauft. Zudem erwirbt die Jan-Linders-Gruppe zehn Supermärkte, die aktuell Eigentum von Albert Heijn sind.

Auch die Jan-Linders-Märkte in Wanssum und Nieuw-Bergen, in denen auch viele Bürgerinnen und Bürger aus Kevelaer regelmäßig Vla, Stroopwafels, Hagelslag und sonstige beliebte niederländische Produkte einkaufen, werden im Laufe des kommenden Jahres zu Albert-Heijn-Filialen umgestaltet. Für den Supermarkt in Wanssum ist das bereits der zweite Wechsel innerhalb kurzer Zeit, denn erst in diesem Jahr hatte Jan Linders den ehemaligen Jumbo-Supermarkt in Wanssum erworben. Für das Jahr 2024 wurde dort ein umfangreicher Neubau geplant. Ob dieser wie vorgesehen stattfindet, ist im Zuge der aktuellen Entwicklung noch unsicher.