„Heimat shoppen“ als Wechselprämie

In dieser Krisenzeit wird mehr denn je dazu aufgerufen, die lokalen Unternehmen in der eigenen Heimatstadt zu unterstützen. Auch vor der Corona-Pandemie war Kevelaer bereits ein Teil der Aktion „Heimat shoppen“.

Nun möchte die „NiersEnergie“ das Einkaufen in der Heimat mit einer Art „Wechselprämie“ unterstützen: Jeder Neukunde erhält einen 50-Euro-Gutschein des Wirtschafts- und Verkehrsvereins der Wallfahrtsstadt Kevelaer. 200 dieser Gutscheine stellt das Unternehmen zur Verfügung. „Unterstützen Sie mit uns den örtlichen Handel und die NiersEnergie. So bleibt Ihr Geld gleich doppelt in Kevelaer“, lautet der Aufruf des Energielieferanten.

Foto: NiersEnergie