Weihnachten im Hospiz

Als sich die Automatiktür am Eingang des Hospiz‘ in Wetten öffnet, richtet sich der Blick der Besucher auf einen Tannenbaum, an dem rote Sterne aufgehängt sind. „Auf diesen Sternen stehen die Namen von Verstorbenen, an die Angehörige und auch Besucher persönlich erinnern können“, erläuterte die Leiterin der Einrichtung, Birgitt Brünken. Der Baum komme immer Anfang Dezember am ersten Advent in den Eingangsflur. Auf den Sternen stehen schlicht nur der Name oder kleine Bemerkungen über die Person, die sie ausgemacht haben. „Jeder wird aufgefordert, so ein Leben aufleuchten zu lassen. Und das wird phänomenal angenommen.“