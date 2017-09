Eine besondere Art von Kunst

Die frischen Farben machen mich an, weil sonst alles so trübe ist“, zeigte sich Elli Verheyen, die vom Wohnstift St. Marien zur Eröffnung herübergekommen war, bei der Eröffnung begeistert von den Bildern. Immer wieder kamen auch Besucher, die ernsthaftes Interesse an einzelnen Bildern wie dem „Feuerwerk“ zeigten, dessen Idee und Ausführung Sepideh Akbarzadeh gern erläuterte.

Zwei Tage lang konnten sich Kunstinteressierte die Bilder der persischen Künstlerin ansehen, das einladende Ambiente mit Sektempfang, erfrischenden Softgetränken, Knabbereien und musikalischer Untermalung genießen und dabei mit ihr das Gespräch suchen.

Die Entscheidung, in der Luxemburger Galerie ein Atelier zu eröffnen, traf Sepideh Akbarzadeh über Nacht. „Die Bilder zeigen, wo ich mich zu Hause fühle, deswegen habe ich mich kurzerhand dazu entschlossen, in der Galerie mein Atelier zu eröffnen“, so die Künstlerin.

„Nullpunkt Malerei“ – Akbarzadeh über ihre Kunst

Von Konditionierung befreit zu sein – das ist ein Leitmotiv ihrer Arbeit. Auf großformatigen, abstrakten Bildern zeigt sie viele Farben. Häufi…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.