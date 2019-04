Astrid Lindgrens berühmteste Kinderheldin Pippi Langstrumpf, die immerhin im Jahr 1945 „das Licht der Welt erblickte“, zieht auch heute noch Kinder in ihren Bann. Das Theater Wodo-Puppenspiel aus Mülheim an der Ruhr bot am vergangenen Samstagnachmittag aufgrund der hohen Nachfrage auch wieder zwei Vorstellungen seiner Marionettenkunst an. Die Puppenspieler Wolfgang Kaup-Wellfonder und Dorothee Wellfonder machten Pippi Langstrumpf mit ihrer Villa Kunterbunt im Kevelaerer Museum lebendig.