Bauingenieur Norbert de Ryck ist seit dem 1. Februar 2003 bei der Stadt Kevelaer beschäftigt und ist heute Ressortleiter für den Tiefbau bei den Stadtwerken Kevelaer. Gerade in diesem Jahr rückt sein Verantwortungsbereich in den Fokus der Kevelaerer Bevölkerung. Mit der Sanierung und Neugestaltung der Hauptstraße (Baubeginn voraussichtlich am 15. Januar ab Kapellenplatz bis Ecke Annastraße) und des Mechelner Platze…