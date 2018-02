Erneut waren es die Kervenheimer, die mit ihrem Zug den jecken Startschuss zu den zahlreichen Umzügen gaben, die die kommenden Tage prägen. Fantasievolle Verkleidungen, fröhliche Stimmung und Heiterkeit prägten das Bild auf dem Marktplatz, wo sich die Jecken versammelten, um sich an den Zelten noch ein Gläschen zu gönnen. „Ich hab noch nicht überprüft, ob das in allen Lebenslagen schö…



Erneut waren es die Kervenheimer, die mit ihrem Zug den jecken Startschuss zu den zahlreichen Umzügen gaben, die die kommenden Tage prägen. Fantasievolle Verkleidungen, fröhliche Stimmung und Heiterkeit prägten das Bild auf dem Marktplatz, wo sich die Jecken versammelten, um sich an den Zelten noch ein Gläschen zu gönnen.

„Ich hab noch nicht überprüft, ob das in allen Lebenslagen schön ist“, scherzte „Jungfrau“ Rainer Kürvers über sein Kleid, während er mit Prinz Eckmar Leibeling und Bauer Heribert Ehrentraut auf die Session anstieß.

Der „Stammtisch junger Familien“ kam mit Apfel- und Kartoffelwagen: „Auch mal was Gesundes zum „Schmeißen“, meinte Thomas Cleven. Als Outfit hatten sie diesmal „Zauberer“ und „Hexen“ gewählt…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.