Von Händel und Vivaldi bis Elmar Lehnen

Markus Birkhoff spielt einmal mehr mit seinem Gitarrenensemble zahlreiche Konzerte in den Kirchen der Umgebung.

Neben der Musik von Bach, Händel und Vivaldi erklingen auch moderne Kompositionen wie des aus Kevelaer stammenden Organisten und Komponisten Elmar Lehnen, der eigens für das Ensemble ein Stück geschrieben hat.

Abgesehen von den vielen jungen Talenten, mehrere von ihnen sind erste Preisträger beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ , erklingen Instrumente der weltweit bekanntesten Gitarrenbauer, unter ihnen Hermann Hauser II, Ignacio Fleta oder Gerold Karl Hannabach, die den Klang des Ensembles wunderbar unterstützen.

Am Sonntag 16. Dezember, um 17 Uhr gastiert Markus Birkhoff mit seinem Gitarrenensemble in der Clemenskapelle St. Antonius an der Sonnenstraße in Kevelaer.