Traditioneller Erntedankgottesdienst in Twisteden

Am Sonntag, 1. Oktober, um 10 Uhr, findet in der St. Quirinus Kirche in Twisteden der traditionelle Erntedankgottesdienst statt. Gestaltet wird dieser von den Helferinnen und Helfern der Gemeinde Caritas. Bereits einen Tag vor dem Erntedankgottesdienst legen Caritas-Helfer die Erntegaben ortsansässiger Unternehmen und Privathaushalten an den Altarraum. Weitere Spenden in Form von Obst, Gemüse und Blumen, werden Samstag, 30. September, von 15 bis 16 Uhr, in der St. Quirinus-Kirche, entgegen genommen. Gerne dürfen auch Erntekörbchen unmittelbar vor Gottesdienstbeginn am Altarraum abgestellt werden. „Diese werden auch garantiert verwertet“, versichert Susanne Jensch. Die Caritas-Gemeinde-Helfer werden den Twistedener Bürgern ab 80 Jahren, Kranken und Bedürftigen, am nächsten Montag die gesegneten Erntegaben überreichen.