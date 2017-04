In der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 25. April 2017, 15 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Lortzingstraße, einen Wohnwagen aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Sie hinterließen Hebelspuren an der Tür und an einem Fenster.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.