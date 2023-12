Unfallflucht nach Auffahrunfall

Zwei PKW-Fahrerinnen befuhren am Montag, 27. November 2023, gegen 08:30 Uhr hintereinander die Veerter Straße in Richtung Wetten. An der Einmündung der Alte Veerter Straße fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem PKW an, so dass die vordere 47-jährige Fahrzeugführerin aus Kevelaer stark bremsen musste. Die dahinterfahrende 21-jährige Fahrerin, ebenfalls aus Kevelaer, kam nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und fuhr auf. Der Fahrer des PKW, der auf die Vorfahrtstraße eingefahren war, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen.