Im Kreuzungsbereich Kölner Straße (B9) / Weller Landstraßekam es am Freitagmittag, 27. Oktober 2023, gegen 13:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-jähriger Mann aus Düsseldorf befuhr mit einer grauen Mercedes A-Klasse die B9 aus Fahrtrichtung Geldern in Fahrtrichtung Kevelaer. Im Kreuzungsbereich zur Weller Landstraße kam es, aus bislang unbekannter Ursache, zu einer Kollision mit einem LKW. Durch die Kollision wurde der 87-jährige Fahrer der A-Klasse sowie eine 83-jährige Frau, welche sich ebenfalls im Fahrzeug befand, schwer verletzt. Die beiden aus Düsseldorf kommenden Personen wurden aufgrund ihrer Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der 38-jährige Fahrer des LKWs, welcher aus Bocholt kommt, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Durch die Sperrung der Kölner Straße (B9) zwischen dem Europakreisverkehr und der Gelderner Straße, welche bis 14:30 Uhr anhielt, bildeten sich längere Rückstaus.