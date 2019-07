Unbekannter Täter bedroht 17-Jährigen

Am Montag, 1. Juli 2019, um 17.05 Uhr war ein 17-jähriger Jugendlicher aus Kevelaer zu Fuß auf der Ladestraße unterwegs. Etwa zwischen dem Treppenübergang am Bahnhof und einem Baumarkt fuhr ein junger Mann mit einem Fahrrad auf ihn zu. Der Mann stieg ab und baute sich vor dem 17-Jährigen auf. Dann forderte er Geld von ihm und drohte damit, ein Messer hervorzuholen. Der 17-Jährige gab dem Täter Bargeld, ein Messer sah er nicht. Anschließend flüchtete der Täter mit dem Fahrrad über den Baumarktparkplatz in Richtung Feldstraße.

Der Täter war 18 bis 19 Jahre alt, etwa 1,85m groß, sehr schlank und hatte dunkle, kurze Haare. Er sprach Deutsch mit einem polnischen Akzent. Bekleidet war er mit einer schwarzen Baseballkappe, einer verspiegelten Sonnenbrille, einem weißen T-Shirt mit einem Anglermotiv als Aufdruck sowie einer schwarzen, kurzen Hose. Das Fahrrad kann nicht beschrieben werden.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.