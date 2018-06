Zum Glaubensgespräch in St. Marien, unter der Leitung von Dr. Gerhard Hartmann trafen sich zwölf Interessierte im Petrus Canisius Haus (PCH). Der Namensgeber, der Heilige Petrus Canisius war das Thema. Dr. Franz Norbert Otterbeck hatte ein Referat vorbereitet, in dem er den „aus dem geldrischen Nijmegen stammenden, ersten Jesuiten und niederrheinisch verwurzelten Glaubensretters“, wie er ihn nannte, vorstellte.



Zum Glaubensgespräch in St. Marien, unter der Leitung von Dr. Gerhard Hartmann trafen sich zwölf Interessierte im Petrus Canisius Haus (PCH). Der Namensgeber, der Heilige Petrus Canisius war das Thema. Dr. Franz Norbert Otterbeck hatte ein Referat vorbereitet, in dem er den „aus dem geldrischen Nijmegen stammenden, ersten Jesuiten und niederrheinisch verwurzelten Glaubensretters“, wie er ihn nannte, vorstellte.

Der 8. Mai, Geburtstag des „Peter Kanis“, war das Fest des Erzengels Michael, der im Leben des Heiligen oft vorkommt. Der Patron der Deutschen begleitet den Apostel der Deutschen, den zweiten nach Bonifatius. Er hat sich auch selber der „erste deutsche Jesuit“ genannt.

„Die Jesuiten tragen keine Ordensnamen“, begann Otterbeck seinen Vortrag. „Man bleibt in der Welt, erkennbar. Peters Vater trug den Namen Jakob Kanis.“ Die Abwandlung des Namen ins Lateinische und so „Petrus Canisius“ sei später erfolgt. „Peter lehnte einen Karrierewege in der Politik ab“, gewährte der Wirtschaftsjurist weitere Einblicke in das Leben von Canisius. „Er wandte sich der Devotio moderna der Brüder vom Gemeinsamen Leben zu und traf während seines Studiums i…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.