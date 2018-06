„Wir wollen früh anfangen, dann können wir auch früh Schluss machen“, begrüßte der Kevelaerer Bürgermeister Dominik Pichler die Vertreter der Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve und die anwesenden Unternehmer, die der Einladung zum Frühstück und zum Austausch gefolgt waren.

„Ich freue mich, dass wir an der Stelle weiterkommen und zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“, formulierte er angesichts der deutlich zurückgegangenen Übernachtungszahlen von unter 100.000 – auch wegen des Sporthotels – die Notwendigkeit, mit dem neuen Rilano-Hotel „gegenzusteuern“, zu dessen Grundsteinlegung auf der Hüls er später aufbrach.

Anschließend äußerte sich der SPD-Politiker noch zu weiteren Themen des Wirtschaftsstandortes Kevelaer und zur Stadtentwicklung. An der Hauptstraße könne man nicht so schnell bauen, „wie wir uns das vorstellen. Das hat mit Dingen zu tun, die unter der Erde liegen, wo Leitungen liegen, die da nicht liegen sollen.“ Er gab sich zuversichtlich, dass die Maßnahme „möglichst früh im August“ fertig werden kann, „um die ziemlich gebeutelten Einzelunternehmer“ dort wieder in die Spur zu kriegen.

In Sachen Vorentwurfsplanung für den Kapellenplatz, den Johannes-Stalenus-Platz und den Luxemburger Platz machte Pichler noch mal die Position zum Kapellenplatz klar. Die Stadtplanerin sei im Gestaltungsbeirat gewesen „und hat sich dort eine deutliche Meinung geholt, auc…

