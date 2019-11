Seit 1570 jedes Jahr zum Heiligen Andreas

Mit Beginn eines neuen Kirchenjahres pilgern jährlich Kevelaerer Männer aus Dankbarkeit und Tradition zum Heiligen Andreas nach Velden in die Niederlande.

Während des Spanisch – Niederländischen Religionskrieges in den 70er- und 80er-Jahren des 16. Jahrhunderts wurden in Kevelaer sämtliche Häuser verbrannt und die Bevölkerung durch umherziehende Truppen restlos ausgeplündert. Die Einwohner flüchteten und hielten sich in den Waldungen von Walbeck und Arcen jahrelang verborgen. Erst 1592 kehrten die ersten Kevelaerer zurück, um ihre Häuser aufzubauen.

Während der Evakuierung haben Kevelaerer Männer den Weg zum Heiligen Andreas nach Velden gefunden, um dort in ihrer Not und Bedrängnis um Fürbitte zu flehen. Die Wallfahrt findet am 30. November und 1. Dezember statt. Interessierte Männer sind herzlich willkommen.

Samstag , 30. November

8 Uhr Gottesdienst in der Klarissenkirche für die Lebenden und Verstorbenen unserer Pilgergruppe und Familienangehörigen.

10 Uhr Treffpunkt der Fußpilger an der Josefskapelle, Twistedener Straße

11 Uhr Treffpunkt der Radpilger an der Josefskapelle

15.15 Uhr Ankunft in Velden anschließend Kreuzweg-Andacht,

16 Uhr Gemütliche Runde in der Gaststätte „het wapen van velden“.

Sonntag , 1. Dezember

5 Uhr Treffpunkt der Fußpilger, Josefskapelle Twistedener Straße.

6.45 Uhr Abfahrt der Buspilger ab Marktplatz.

7.15 Uhr Morgengebet in der Pfarrkirche Velden

8 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche Velden

8.45 Uhr Frühstück in der Gaststätte „het wapen van velden“

12 Uhr Abfahrt der Buspilger ab Marktplatz in Velden,

Weitere Auskünfte gibt es von Jörg Blumenkemper. Er ist unter Telefon: 0176/ 12400129 erreichbar.