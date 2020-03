In der Nacht von Mittwoch, 11. März 2020, auf Donnerstag, 12. März 2020, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Wohnhauses auf einem Gehöft am Achterhoeker Schulweg auf. Die Täter durchwühlten mehrere Räume nach Diebesgut und stahlen eine Schmuckkassette samt Inhalt. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.