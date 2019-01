Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag (21. Januar 2019) zwischen 7.00 und 10.45 Uhr schlugen unbekannte Täter an der Straße Alter Kapellener Weg eine Fensterscheibe an einem Einfamilienhaus ein. Die Täter durchsuchten im Haus mehrere Zimmer. Sie entwendeten Bargeld und eine Münzsammlung.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.