Im Zeitraum von Samstag (29. Oktober 2022), 19:00 Uhr bis Mittwoch (02. November 2022), 12:00 Uhr, kam es an der Gelderner Straße in Kevelaer zu einem Diebstahl eines grauen Elektro-Krankenfahrstuhls. Die 61-jährige Eigentümerin hatte den Krankenfahrstuhl, welcher aufgrund eines defekten Reifens nicht fahrbereit war, neben einem Lebensmittelladen abgestellt gehabt. Aufgrund des defekten Reifens, ist davon auszugehen, dass der graue Elektro-Krankenfahrstuhl auf oder in ein anderes, unbekanntes Fahrzeug verladen wurde.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250