Kevelaer (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Donnerstag (25. Januar 2018), 16.00 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Straße Schravelen in ein Vereinsheim ein. Das Gebäude liegt in einem Waldstück. Die Täter traten die Türen zum Umkleideraum sowie zum Geräteraum ein. Es wurde nichts entwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.