Im Verfahren gegen einen 26-jährigen Kevelaerer wegen des Vorwurfs zahlreicher Straftaten – vom Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten über Körperverletzung und Sachbeschädigung in mehreren Fällen und Diebstahl bis zum Hausfriedensbruch – standen am dritten Verhandlungstag am 18. Dezember 2017 die Aussagen mehrere Zeugen und des Gutachters im Mittelpunkt.