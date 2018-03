Kevelaer-Winnekendonk (ots) – Zu zwei ziemlich ungewöhnlichen Verkehrsunfällen auf eisglatter Fahrbahn kam es am Freitagmorgen (9. März 2018) auf der Straße Hestert. Gegen 8.10 Uhr kam ein 41-jähriger Kevelaerer mit seinem Fiat Punto in Richtung A 57 fahrend nach links von der Fahrbahn ab und schleuderte mit dem Heck gegen einen Baum. Der 41-Jährige verletzte sich leicht. Das Heck des Fiats wurde stark beschädigt.

Ein 46-jähriger Xantener fuhr etwas später mit seinem VW Golf die Straße Hestert in Richtung Winnekendonker Straße entlang. Als der Golf-Fahrer den verunfallten Wagen des 41-Jährigen sowie weitere PKW von Ersthelfern sah, verringerte er das Tempo. Aufgrund der glatten Fahrbahn geriet sein PKW dabei ins Schleudern und stieß gegen das Geländer einer kleinen Brücke, die über den Entwässerungskanal Wetterley führt. Der Golf des 46-Jährigen blieb in extremer Schräglage an dem Geländer hängen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Golf befreien und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Golf musste mit der Winde eines Abschleppwagens aus der misslichen Lagen geborgen werden.

Während die Ersthelfer des ersten Unfalls zum zweiten Unfallort gingen, flüchtete der 41-jährige Fiat-Fahrer mit seinem Auto von der Unfallstelle. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei erschien dann aber der sichtlich unter Schock stehende Fiat-Fahrer zu Fuß wieder an der Unfallstelle. Eine Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.