Einbruch in Bäckerei

An der Basilikastraße in Kevelaer kam es im Zeitraum von Montag, 30. Januar 2024, 20 Uhr und Dienstag, 31. Januar 2024, 02:20 Uhr, zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täterinnen oder Täter beschädigten die Eingangstüre sowie ein Fenster einer Bäckerei und gelangten so in die Räumlichkeiten. In diesen beschädigten sie einen Tresor und entwendeten einen niedrigen vierstelligen Betrag an Bargeld, bevor sie sich von der Örtlichkeit entfernten. Ein Mitarbeiter der Bäckerei stellte den Einbruch fest und informierte die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.