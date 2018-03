Elisabeth Diepmann ist nicht nur Einzelhändlerin und Einzelhandelskauffrau, mit ihrem Geschäft an der Busmannstraße, sie ist auch Diplom Psychologin, approbierte Psychotherapeutin und Biodanzalehrerin unter Supervision, nachdem sie Biodanzaschulen in Berlin, Utrecht, Eindhoven, Münster und Köln besucht hat. Seit anderthalb Jahren veranstaltet sie jeden Donnerstag um 19 Uhr eine Biodanza-Tanzgruppe in den Räumen des Balletstudio Sadowski an der Gelderner Straße 143, seit drei Monaten zusammen mit der, aus den Niederlanden stammenden Biodanza-Dozentin LilithMagdalena Abeel.

„ Nur einfach zuschauen, geht gar nicht“, sagt Elisabeth Diepmann, als es darum geht, ihre Biodanza-Tanzgruppe im KB vorzustellen. „Dann kannst Du gleich wegbleiben. Das ist nichts zum Ansehen, das ist etwas zum Fühlen und Erleben.“ Was bleibt also anderes übrig als ein Selbstversuch. An diesem Abend sind zwölf Teilnehmer zur Probestunde der Biodanza-Lehrerinnen Diepmann und LilithMagdalena Abeel gekommen. Nicht nur ich, auch einige andere machen zum ersten Mal eine „ Vivencia“ (spanisch: Erleben) mit. Man stellt sich mit Vornamen vor und alle, die sich bereits kennen, nehmen sich zur Begrüßung in den Arm. Auch Elisabeth und LilithMagdalena stellen sich vor. Sie machen gleich klar, dass jeder für sich verantwortlich ist bei dem, wie weit er sich einlassen möchte und stets auf seine eigenen Grenzen achten soll (achtsam mit sich und anderen umgehen) und dass während der Vivencia nicht gesprochen werden soll. Nach der Vorstellungsrunde fassen sich alle in einem Kreis an den Händen und tanzen nach der eingespielten Musik. Es ist nicht s…

