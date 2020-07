Kinder-Secondhandladen bittet um Unterstützung

„KuK“ des SkF in der Amsterdamer Straße sucht Ehrenamtliche und mehr...

Im Kindersecondhandladen KuK des SkF e.V. in der Amsterdamer Straße 25 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer verkaufen Ehrenamtliche Second-Hand-Kinderbekleidung und Kinderzubehör, wie z.B. Spielsachen, Kinderwagen, Kinderbettchen, Autositze. Das Konzept, gespendete und gut erhaltene Kleidung und Kinderzubehör nicht zu verschenken, sondern zu niedrigen Preisen anzubieten, hat sich bewährt. So können die Frauen und ihre Kinder auswählen und nur die Dinge kaufen, die sie auch wirklich haben möchten.

Viele der zum Teil schon seit vielen Jahren hier tätigen Frauen gehören der von Corona besonders gefährdeten Gruppe der Älteren bzw. Vorerkrankten an, sodass sie momentan nicht im Laden mithelfen können. Gleichzeitig ist der Bedarf in den Familien besonders groß, da vor allem viele Eltern von kleinen Kindern ihre Verdienstmöglichkeiten z.B. in Gastronomie und Freizeiteinrichtungen zurzeit nicht haben. Die Ehrenamtlichen bitten dringend um Unterstützung. Melden kann man sich unter Tel. 02832 / 97 84 50-0 während der Öffnungszeiten montags und donnerstags (9 bis 12 Uhr / 14 bis 17 Uhr) sowie freitags (9 bis 12 Uhr).

Wie so oft fehlen aktuell auch wieder Kinderwagen und Bettchen, deshalb bittet das Team des KuK darüber hinaus die Bevölkerung, insbesondere gut erhaltene Kinderwagen, Bettchen und Kinderhochstühle zu spenden.