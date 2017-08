Kevelaer Marketing holt Monster und Aliens ins Bühnenhaus

Das „Ferienkino am Morgen“ geht in die zweite Halbzeit

Kevelaer – Die zweite Halbzeit der Reihe „Ferienkino am Morgen“ beginnt am Mittwoch, 9. August um 10.30 Uhr, mit einem spannenden Animationsfilm auf der großen Leinwand im Konzert- und Bühnenhaus. Das große und kleine Publikum erwartet, wie gewohnt, Popkorn, Süßigkeiten und kühle Getränke um den Kinovormittag zu versüßen.

Weltraummonster und andere seltsame Gestalten

An ihrem Hochzeitstag wird Susan Murphy, die ein ganz normales Leben in Kalifornien führt, von einem Meteor und dessen glibberigem Weltraumschleim getroffen. Dadurch wächst sie auf eine Körpergröße von 15 Metern und wird umgehend vom Militär verhaftet. Sie wird in ein streng geheimes Regierungsgebäude eingesperrt und erhält den Monsternamen Gigantika. In diesem Gefängnis trifft sie ihre Mitgefangenen Insektosaurus (eine durch atomare Strahlung auf über 100 Meter gewachsene Raupe), Missing Link (einen vor 20.000 Jahren eingefrorenen Fischmenschen, den Wissenschaftler aufgetaut haben), Dr. Kakerlake (ein verrückter Wissenschaftler, halb Mensch, halb Kakerlake) sowie Benzoat-Ostylezen-Bicarbonat, kurz B.O.B. genannt (eine einäugige blaue gallertartige Masse, die durch die Kreuzung einer genetisch veränderten Tomate und einer Dessertsoße entstanden ist) Als die Erde jedoch von Außerirdischen attackiert wird, gibt es nur eine Möglichkeit die Welt zu retten: Susan muss zusammen mit anderen Mutanten gegen die Aliens kämpfen. Dieser witzige Zeichentrickfilm und ist auch für „große Kinder“ ein spannendes Kinoerlebnis.

Die Filmtitel dürfen aus lizenzrechtlichen Gründen nicht öffentlich genannt werden. Diese können beim Kevelaer Marketing unter der Telefonnummer 0 28 32 / 122-988 erfragt werden und sind der Plakatierung im Konzert- und Bühnenhaus der Stadt Kevelaer zu entnehmen. Sie können auch Ihre E-Mail Adresse zur Verfügung stellen und das Team des Kevelaer Marketing informiert Sie regelmäßig über das Kinoprogramm.

Die Eintrittskarten für die Vorstellungen im Rahmen der Veranstaltungsreihe „KoBü-Flimmern“ sind zu einem Kostenbeitrag von 1,00 Euro für alle Vorstellungen im Vorverkauf beim Kevelaer Marketing im Erdgeschoss des Rathauses, Peter-Plümpe-Platz 12, 47623 Kevelaer, Tel.-Nr.: 0 28 32 / 122-150 bis -153, oder an der Tages- und Abendkasse erhältlich.