Mehrere Pkw auf Friedenstraße beschädigt

Am Sonntag, 6. August 2017, wurden mindestens vier Pkw in den frühen Morgenstunden durch Unbekannte auf der Friedenstraße beschädigt. In drei Fällen wurden Außenspiegel beschädigt und in einem Fall ein Fenster eingeschlagen. Da im letzten Fall kein Eigentümer erreicht werden konnte, wurde dieser Pkw durch die Polizei zur Eigentumssicherung sichergestellt. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Goch, Tel. 02823-1080.