In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag (22. Januar 2019), 7.00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf noch ungeklärte Weise an der Biegstraße in eine Schule ein. Im Gebäude brachen die Täter mehrere Türen auf und durchsuchten Schränke nach Wertgegenständen. Bislang liegen der Polizei noch keine Angaben zur Beute vor.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.