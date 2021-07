Fahrradfahrerin nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag, 29. Juni 2021, ereignete sich gegen 10.15 Uhr an der Kreuzung Hubertusstraße / Mittelstraße eine Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung zweier Fahrradfahrer*innen. Ein 75-jähriger Fahrradfahrer aus Kevelaer befuhr die Hubertusstraße, als plötzlich eine Frau mit Fahrrad und Fahrradanhänger zügig die Hubertusstraße von der Mittelstraße kommend in Richtung Wissenscher Weg kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad des 75-Jährigen und dem Fahrradanhänger der unbekannten Frau, so dass der Mann stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Die Unbekannte hielt zunächst, entfernte sich dann aber mit ihrem Fahrrad in Richtung Wissenscher Weg, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die flüchtige Radfahrerin wird als circa 20- bis 25-jährige schlanke Frau mit blonden, schulterlangen Haaren beschrieben. Zum Unfallzeitpunkt trug sie einen hellen kurzen Rock und eine helle Jacke. Wie die Polizei mitteilt, sprach sie „Deutsch mit polnischem Akzent“.

Sie war mit einem pinken Fahrrad und einem Fahrradanhänger in Beige mit Plane unterwegs.

Hinweise zu der Fahrradfahrerin nimmt die Polizei Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.