In der Zeit zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Dienstag, 25. Juli 2017, 16.30 Uhr, brachen unbekannte Täter ohne Aufbruchspuren in ein Einfamilienhaus am Mühlenhoeksweg in Wetten ein. Die Täter entwendeten eine Spardose, eine Geldbörse sowie einen Receiver.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.