Neues Feuerwehrauto in Betrieb genommen

Ab sofort können sich die Wettener Kinder über ein neues Spielgerät im Ort freuen: Auf dem Spielplatz Lebendorfer Straße / Seegerheide steht seit einigen Tagen ein großes Feuerwehrauto. Ende November wurde das Spielgerät vom Kevelaerer Betriebshof aufgebaut und von der Spielplatzkommission begutachtet.

„Die unmittelbare Nähe zur Wettener Feuerwehr brachte uns auf die Idee, hier ein Feuerwehrauto als Spielgerät auszuwählen“, erklärt Walburga Kamps, Vorsitzende der Spielplatzkommission in Kevelaer. Die Wettener Kindergartenkinder waren sichtlich begeistert von dem Spielgerät, das neben Rutsche und Leiter zwei Ebenen zum Spielen bietet.

Außerdem durften die Kinder sich für den Spielplatz einen neuen Mülleimer aussuchen. Zwischen Pinguin, Frosch und Delfin konnten die Jüngsten der Dorfbevölkerung entscheiden. Die Wahl fiel auf den Delfin-Mülleimer. Er findet in den kommenden Wochen seinen Platz auf dem Wettener Spielplatz. Nachdem sich der Pinguin-Mülleimer „Buddy“ am neu gestalteten Spielplatz am Europaplatz in Kevelaer vor einigen Wochen offensichtlich großer Beliebtheit bei einem Diebeszug erfreute, hoffen alle Beteiligten in Wetten, dass der Delfin im Dorf seinen Platz behalten wird.

Eine Neugestaltung des Spielplatzes in Wetten wurde durch die Kevelaerer Spielplatzkommission angeregt. Diese besteht aus politischen Vertreterinnen und Vertretern der Fraktionen und aus Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und Stadtwerke. Vom Jugendhilfeausschuss gewählt, kümmert sich die Kommission um die Spielplätze in Kevelaer und den Ortschaften. Wenn Spielgeräte nicht mehr in Ordnung sind, müssen diese abgebaut werden. Die Spielplatzkommission sorgt dafür, dass neue Spielgeräte angeschafft werden. So war es auch auf dem Spielplatz an der Lebendorfer Straße: Das alte Spielgerät musste entfernt werden und wurde durch ein neues ersetzt.

Burg und Eisenbahn

Wie in Wetten hat die Spielplatzkommission auch bei der Ausstattung anderer Spielplätze darauf geachtet, dass die Themenwelt zum Ort passt: So wurde 2021 auf dem Spielplatz Heisterpoort in Kervenheim ein Spielgerät in Form einer Burg aufgebaut – passend zur Burg Kervenheim. Und in diesem Frühjahr erhielt der Spielplatz hinter dem Europaplatz in Kevelaer eine Lokomotive zum Klettern und Spielen – passend zum Bahnhof in der Nähe. Die verschiedenen Themenwelten sollen Abwechslung auf die Spielplätze bringen.

Wer einen Spaziergang mit der Familie plant und dabei ein paar Spielplätze ansteuern möchte, findet auf der Seite des Kevelaer Marketing unterschiedliche Spielplatzrouten für alle Ortschaften.