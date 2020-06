Diesel auf dem Feld geklaut

In Kevelaer scheiterten die Diebe, in Weeze hatten sie Erfolg.

Auf Dieselkraftstoff abgesehen hatten es Diebe, die zwischen Mittwoch (10.06 2020), 18:00 Uhr und Donnerstag (11.06.2020), 07:45 Uhr versuchten das Schloss eines Dieselaggregates aufzubohren. Das Aggregat gehört zu einer Beregnungsanlage an einem Feld auf dem Altwettener Weg in Kevelaer. Zusätzlich wurde versucht, die Tür zum Motorraum aufzuhebeln. Beide Versuche schlugen jedoch fehl.

Erfolgreicher waren Diebe mit der gleichen Absicht auf einem Feld in Weeze am Höst-Vornicker-Weg. Aus dem dortigen Aggregat für die Bewässerungsanlage entwendeten unbekannte Täter bereits im Zeitraum von Donnerstag (04.06.2020), 10:00 Uhr bis Sonntag (07.06.2020), 18:00 Uhr circa dreihundert Liter Dieselkraftstoff. In diesem Fall hatten die Täter einen Schlauch mit Hilfe von Werkzeug abmontiert und wieder anmontiert.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.