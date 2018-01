Nach einem gemeinsamen Kirchgang fand am 13.01.2018 im Gerätehaus die

Jahresdienstbesprechung des Löschzuges Wetten statt. Löschzugführer Ludger

Gipmans begrüßte 30 aktive Kameraden und sechs Kameraden der Ehrenabteilung.

Als besondere Gäste begrüßte der Zugführer Ortsvorsteherin Beate Clasen, Diakon

Berthold Steeger und Wehrleiter Georg Metzelaers. Im Jahr 2017 wurde der

Löschzug Wetten zu 36 Einsätzen alarmiert. Hinzu kommen noch viele Stunden, die

die Kameraden in Übungsdienste, Brandsicherheitswachdienste und

Brandschutzerziehungen investierten. Der Kassenbericht fiel positiv aus.

Zum 1. Beisitzer wurde Stephan Heyer wiedergewählt.

Anschließend berichtete der Wehrleiter Georg Metzelaers über die Ereignisse und

Statistik der gesamten Wehr Kevelaer.

Danach wurde Emil Liteanu per Handschlag durch den Wehrleiter als neues Mitglied

im Löschzug Wetten aufgenommen.

Befördert wurden die Kameraden Tim Burow, Emil Liteanu und Tobias Poguntke zu

Feuerwehrmännern. Zum Oberbrandmeister wurde Michael Poguntke befördert.

Außerdem wurde Thomas Ingenhaag zum Hauptbrandmeister befördert.

Eine Ehrung für 10 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr erhielten Berthold Steeger,

Tim Hermsen und Michael Poguntke. Heinz Steegmanns ist 50 Jahre in der Feuerwehr

und wurde hierfür von Ortsvorsteherin Beate Clasen geehrt. Heinz

Steegmanns war über 40 Jahre aktives Mitglied der Feuerwehr bevor er 2011 zur

Ehrenabteilung wechselte. Heinz Steegmanns nahm sichtlich gerührt die Ehrung von

Land und Stadt entgegen.