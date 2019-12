Am Donnerstag, 19. Dezember 2019, gegen 8 Uhr, stellte ein 75-jähriger Mann aus Winnekendonk den Brand dreier Mülltonnen fest. Die Mülltonnen standen auf seinem Grundstück an der Straße In de Berken hinter seinem Haus in Höhe der Garage. Der Löschzug Winnekendonk löschte den Brand. Die Mülltonnen brannten vollständig aus und ein Fenster an der Garage zerbrach. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.