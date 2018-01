Die Kevelaerer Feuerwehr wurde zu einem ganz speziellen Einsatz gerufen. An der Marktstraße, nähe St. Klara-Platz, hatte sich ein besonders stattliches Exemplar eines Nutria (Biberratte od. Sumpfbiber) in ein Kellerloch verirrt. Die Feuerwehrleute hatten gehörigen Respekt vor dem verängstigten Tier, da es durch seine Größe und vor allem durch seine hervorstehenden Nagezähne beeindruckte. Nutrias können bis 65 cm groß werden und acht bis zehn Kilogramm wiegen. Die reinen Pflanzenfresser kommen eigentlich nur an Gewässern vor und sind hier bei uns auch an der Niers heimisch. Um so mehr stellt sich die Frage, was hat der Nuria in der Innenstadt gesucht und wo kommt er her, da sich in unmittelbarer Nähe des Fundortes keine Gewässer befinden. Das Tier wurde nach der Bergung in der freien Natur entlassen, nachdem ein Tierarzt die Unversehrtheit festgestellt hatte.