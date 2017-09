Unfallflucht auf der Sonnenstraße

Am Mittwoch, 30. August 2017, gegen 10.50 Uhr fuhr eine 41-jährige Fahrerin eines roten Suzuki Swift auf der Sonnenstraße in Richtung Gelderner Straße. Ein unbekannter Fahrer eines hellen Kleinwagens bog von der Straße Am Klostergarten nach links in die Sonnenstraße ab. Die 41-Jährige konnte dem Kleinwagen nach rechts ausweichen. Dabei stieß sie jedoch gegen einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Skoda Superb. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der Suzuki war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Hinweise erbittet die Polizei Goch unter Telefon 02823-1080.