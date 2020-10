Täter scheitern an Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Nachdem Unbekannte am zurückliegenden Wochenende bereits in eine Nähstube an der Marienstraße eingebrochen waren und der Einbruch in eine Pizzeria an der Bahnstraße scheiterte, hat jetzt auch der Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts auf dem Kapellenplatz Strafanzeige erstattet. Auch in diesem Fall hatten die Unbekannten eine Glasscheibe der Eingangstür eingeschlagen und versucht, hierüber die Tür zu öffnen. Da dieses misslang, schließt die Kripo Goch, Tel. 02823-1080, nicht aus, dass der oder die Täter durch Zeugen gestört worden sind.