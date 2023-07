Am Sonntag (2. Juli 2023) zwischen 14:30 Uhr und 15:15 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe der vorderen Beifahrertür eines schwarzen Mercedes ein und entwendeten eine braune Umhängetasche der Marke Strellson vom Beifahrersitz. Der Mercedes war an der Weller Landstraße in Höhe der Einmündung zur van Geysternstraße abgestellt. In der Tasche befand sich ein Portemonnaie mit Ausweisen und Bankkarten.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.