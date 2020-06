Unbekannter löst Radmuttern eines Autos

In der Zeit zwischen Mittwoch, 3. Juni 2020, 16 Uhr, und Donnerstag, 4. Juni 2020, 9.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter die Radmuttern eines Volvo 850 gelöst, der in der Einfahrt eines Hauses an der Windmühlenstraße abgestellt war. Die Besitzerin des Wagens hörte beim Anfahren merkwürdige Geräusche und schaute direkt nach: Die Radmutterabdeckungen am linken Vorderreifen waren nicht mehr ordnungsgemäß angebracht, darunter erkannte sie die gelösten Radmuttern. Die Polizei Goch sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 02823-1080 zu melden.