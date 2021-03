Polizei erwischt Täter bei Belästigung in Kevelaer

Am Dienstag, 23. März 2021, berichtete die Polizei über einen Mann aus Geldern, der seit Beginn des Jahres bereits in fünf Fällen sexueller Belästigung aufgefallen war. So berührte er unter anderem in der vergangenen Woche in einem Kevelaerer Discounter ein Kind unsittlich. Die ausführliche Meldung zu dem Vorfall finden Sie hier auf unserer Website.

Am gestrigen Dienstagmittag, 23. März 2021, ertappten Kriminalbeamte den 64-jährigen Gelderner dann auf frischer Tat, als er in einem Geschäft an der Hauptstraße einer 22-jährigen Frau aus Kevelaer an das Gesäß fasste. Die Kripo befand sich eigentlich auf dem Weg zur Wohnanschrift des Tatverdächtigen, um einen Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken, als ihnen das Auto des Mannes entgegenkam.

Später stellten die Beamten das Fahrzeug auf einem großen öffentlichen Parkplatz in Kevelaer fest. Den Tatverdächtigen erkannten sie in einem Geschäft an der Hauptstraße und wurden Zeugen der Tat. Der 64-Jährige fasste einer vor der Kasse wartenden 22-Jährigen von hinten an das Gesäß, als er vorgab, etwas aus der unteren Auslage eines Regals zu holen. Zusammen mit dem Mann fuhren die Kripobeamten zu seiner Wohnung, um den Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken. Die sichergestellten Gegenstände werden nun ausgewertet und gegen den 64-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.