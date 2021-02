Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Kerzenständer in Form der Gnadenkapelle

In der Zeit zwischen Montagnachmittag, 15. Februar 2021, und Mittwochnachmittag, 17. Februar 2021, entwendeten unbekannte Täter*innen auf dem Friedhof am Gerberweg Grabschmuck. Gestohlen wurde ein Kerzenständer in Form der Gnadenkapelle. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.