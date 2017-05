Einbrüche in Bäckerei und Gartencenter

In der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 6. Mai 2017, 5 Uhr, versuchten unbekannte Täter an der Dorfstraße in Twisteden, die Eingangstür von einer Bäckerei aufzuhebeln. Es gelang den Tätern nicht, die Tür zu öffnen. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.

Am Sonntag, 7. Mai 2017, gegen 1.25 Uhr kletterten unbekannte Täter an der Straße Am Schleußgraben in Kevelaer über einen zwei Meter hohen Zaun auf das Grundstück eines Gartencenters. Die Täter hebelten ein Scheibenelement auf und drangen in das Gebäude ein. Dort flexten sie ein Loch in einen Tresor und entwendeten daraus Bargeld. Zwei Täter waren durch Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Sie hielten sich etwa zwei Stunden am Tatort auf.

Die beiden Täter waren männlich, hatten eine schlanke Figur und eine mittlere Größe. Ein Täter trug einen hellen Pullover mit über den Kopf gezogener Kapuze, eine dunkle Hose und teilweise reflektierende Turnschuhe. Der zweite Täter trug eine Kappe, einen hellen Pullover, eine hellere Hose mit dunklem Gürtel und gestreifte Turnschuhe. Er führte einen hellen Rucksack mit dunkleren Trägerriemen mit sich. Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch auch in diesem Fall unter Telefon 02823-1080.