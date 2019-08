Über eine Garage drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 12. August 2019, 20 Uhr, und Freitag, 16. August 2019, 11.30 Uhr, in das Vereinsheim an der Schillerstraße ein. Sie hebelten im Inneren des Gebäudes an mehreren Türen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Entwendet wurden Bargeld und ein Laptop.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.