Scheibe einfach eingeschlagen

Am Donnerstag (18.11.2021) schlugen unbekannte Täter*innen die Seitenscheibe eines am Michelsweg in Winnekendonk geparkten Mazdas ein.

Der Halter des Fahrzeugs hatte seinen Wagen zuletzt gegen 16:30 Uhr unbeschädigt gegenüber der Hausnummer 2 gesehen und bei seiner Rückkehr gegen 17:45 Uhr die eingeschlagene Scheibe entdeckt.

Der oder die Täter*innen hatten ein Portemonnaie samt Inhalt entwendet und waren dann in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.