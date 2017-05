Noch in dieser Woche soll in der historischen Marien-Apotheke auf der Hauptstraße ein neues Geschäft eröffnen, das „chuches“.

Chuches ist spanisch und bedeutet Marshmallow.

Die Xantenerin Heike Mankertz wird ihre neue Filiale für Süßigkeiten, Lakritze und Geschenkideen in Kevelaer eröffnen. Alles begann mit einem längeren Auslandsaufenthalt und einer Idee, es folgten 2 Jahren Vorbereitungszeit und 2 Monaten Umbauzeit in Xanten, als Frau Mankertz ihren ersten Süßigkeitenladen „chuches“ eröffnete. Danach kam eins zum anderen und es folgten Läden im CentrO Oberhausen, dann Koblenz, Frankfurt und Köln. Das Konzept ist, sich aus einer riesigen Auswahl an erlesenen Süßigkeiten & Lakritze seine Favoriten individuell zusammen zu stellen, um seine Tüte damit zu füllen. Darüberhinaus gibt es Lollys in verschiedenen Größen und Farben und die passenden Geschenkideen für jede Gelegenheit.

Für Kevelaer stellt dies eine Bereicherung dar.

Zumal dadurch ein lange leerstehendes Geschäftslokal wieder in Betrieb genommen wird. Sehen kann man auf den ersten Blick noch nichts, doch wenn man durch die Glastüre schaut, dann kann man die vielen bunten Süßigkeiten bereits erkennen, die den Kevelaerern und den Besuchern demnächst das Leben versüßen werden.

Schön zu sehen, dass es Unternehmer gibt, die unser Kevelaer attraktiv finden, um sich hier niederzulassen. So darf es gerne weitergehen, Leerstände gibt es noch genug, die darauf warten wiederbelebt zu werden. Rudolf Beerden