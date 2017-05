Kreisverkehr wird abgebaut

Twistenden/Wemb. Viele Wember haben bei der Neugestaltung des Kreisverkehrs mitgemacht und erfreuen sich an den ersten Blüten der Neubepflanzung, heißt es in einer Pressemitteilung der Geselligen Vereine Wemb, die jetzt eine Meldung über den Abbau des Kreisverkehrs erreicht hat.

Im Zuge des Neubaus der Windräder Rietweyen/Twisteden müssten die Schwertransporte mit den Windrad-Flügeln den Wember Kreisverkehr passieren, heißt es dazu. Dazu werde der neuangelegte Kreisverkehr komplett abgebaut und für einen Zeitraum von mehreren Wochen für die Durchfahrten der Schwertransporte gesichert. Es gebe keine andere Möglichkeit, da die Schwertransporter über die OW1 fahren und am Kreisverkehr nicht vorbeikommen. Nach den erfolgten Transporten werde der Kreisverkehr wieder aufgebaut und bepflanzt – allerdings nach den aktuellen Vorgaben mit einem flachen Rand, wie es heute üblich ist. Die Gemeinde Weeze hat zugesichert, dass die Wember in die Neuplanung und Neugestaltung mit einbezogen werden. Sobald die Verträge zwischen Straßen NRW und dem Transportunternehmen unterschrieben sind, soll mit dem Abbau begonnen werden – vermutlich in der 22. Kalenderwoche.