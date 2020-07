Navi und Brieftasche aus zwei PKW gestohlen

In Kevelaer kam es am vergangenen Wochenende zu zwei Diebstählen aus PKW. In der Nacht von Freitag, 24. Juli 2020, auf Samstag, 25. Juli 2020, öffneten unbekannte Täter auf der Bachstraße einen verschlossenen Skoda Yeti ohne Aufbruchspuren und entwendeten ein Navigationsgerät aus dem Wagen. Im Ortsteil Winnekendonk schlugen Diebe auf der Niersstraße die Scheibe eines Renault Megane ein und stahlen eine Brieftasche aus dem Handschuhfach. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.