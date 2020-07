Einen Zwischenstopp in Kevelaer eingelegt

Ein Pilger der besonderen Art hat in Kevelaer Station gemacht. Manfred Ingenwerth pilgert zu Fuß auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela.

Gestartet in Bloemendaal in den Niederlanden kam er auf der rund 2.800 Kilometer langen Pilgerstrecke auch nach Kevelaer. Der 61-Jährige ist Mitglied der deutschen Jakobusgesellschaft und ist vor dieser großen Pilgertour schon alle großen deutschen Steige zu Fuß abgewandert. Über 5.000 Pilgerkilometer sind in seinen Büchern offiziell dokumentiert.

Nachdem er 2010 von einer schweren Krankheit genesen war, ist er nun dabei, das abgelegte Gelübde zu erfüllen, im Fall der Genesung zum Grab des hl. Jakobus zu pilgern. Mit dabei hat er seinen mit einer Muschel und Sinnsprüchen verzieren Pilgerstab sowie einen 24 Kilo schweren Rucksack, in dem er Zelt, Schlafsack und Campingkocher trägt. „Das Pilgern hilft mir, zu mir selbst zu finden, Ängste zu überwinden und Vertrauen zu gewinnen”, ist er überzeugt. In fünf bis sechs Monaten hofft er, ans Ziel zu gelangen.

Danach möchte er nach einer kleinen Pause allerdings unter anderem nach Fatima weiterpilgern.