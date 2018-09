Die Kinderarmut hat viele Gesichter. Im Kampf dagegen hatte das Netzwerk Kevelaer eine besonders gute Idee. „In Zeiten des Überflusses an materiellen Dingen, kann es eine schöne Erfahrung sein, nicht immer neu zu kaufen, sondern zu tauschen“, erklärt Ruth Trötschkes.

Die Kinderarmut hat viele Gesichter. Im Kampf dagegen hatte das Netzwerk Kevelaer eine besonders gute Idee. „In Zeiten des Überflusses an materiellen Dingen, kann es eine schöne Erfahrung sein, nicht immer neu zu kaufen, sondern zu tauschen“, erklärt Ruth Trötschkes.

Die Netzwerkkoordinatorin freut sich, dass die geplante Aktion „Meins wird deins – Kevelaer tauscht“ überall auf offene Ohren stieß. „Mir gefiel sofort, dass es eine Aktion ist, wo jeder was geben kann und dafür vielleicht etwas erhält, was er braucht“, war auch Beate Kaus, Leiterin der Kindertagesstätte Marienkäfer, gleich Feuer und Flamme…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.