Gelassene Selbstironie, das gehört zum Repertoire von Roswitha Iasevoli. Wenn die gebürtige Schlesierin, die seit langer Zeit in Dortmund lebt, über den Kauf einer Schminkbrille philosophiert, bei der man nicht mal zum Schminken ans Auge kommt, wenn man sie nicht gerade umdreht, blitzt der Schalk aus ihren Augen.

„Ich schau‘ immer, was sind für Frauen da und was könnte sie erfreuen“, freute sie sich selbst darüber, „dass junge und alte Frauen“ unter den 50 Anwesenden in der Öffentlichen Begegnungsstättte waren.

Lachen – auch über Männer

Vor der literarischen Kunst hatte die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kevelaer, Marika Perez, für die Damen einen kleinen Sektempfang organisiert. „Für unseren ersten Frauentag hier wollten wir einen Abend, wo die Frauen auch mal lachen können – und über Männer. Auf Roswitha Iasevoli sei sie über eine…

